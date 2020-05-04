محامي أرملة داعشي ينفي الاتهامات الموجهة لموكلته خلال محاكمتها في ألمانيا

في مستهل محاكمتها اليوم الاثنين، نفى محامي أرملة الإرهابي الداعشي الألماني ومغني الراب سابقا، دينيس كوسبرت الشهير بـ"ديسو دوج"، أمام المحكمة في مدينة هامبورج الألمانية الاتهامات التي يوجهها الادعاء العام الألماني لموكلته.

وقال المحامي تاريش إلوبيد إن موكلته كانت ترعى أطفالها وتدير شؤون المنزل، مضيفا أن هذا كان واجبها.

وذكر المحامي أن الادعاء يريد تجريم أي إقامة في المناطق السابقة لداعش لأسباب سياسية، مضيفا أن موكلته لم تستعبد أيضا إيزيدية في منزلها.

ويتهم الادعاء العام الألماني الألمانية-التونسية أُميمة إيه. /35 عاما/ بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

وبحسب بيانات الادعاء العام، لحقت أميمة بزوجها الأول إلى سورية برفقة أطفالها الثلاثة عام 2015، وانضمت إلى داعش هناك.

كما تُتهم المرأة المولودة في هامبورج بالاتجار بالبشر وارتكاب جريمة ضد الإنسانية، حيث إنها استعبدت فتاة إيزيدية /13 عاما/ لفترة من الوقت في منزلها.

وعقب وفاة زوجها الأول في ربيع عام 2015، تزوجت المتهمة من صديقه كوسبرت، الذي انضم إلى داعش عام 2014. وعقب خلافات مع كوسبرت، عادت أميمة إلى ألمانيا في أغسطس عام 2016 وانجبت في هامبورج طفلها الرابع.

وبحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في يناير عام 2018 في سوريا خلال غارة جوية.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي تم القبض على أميمة في هامبورج.