تأجيل مسابقة فريديك شوبان الدولية للبيانو حتى عام 2021

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أعلن منظمو مسابقة فريديرك شوبان الدولية الثامنة عشرة للبيانو في بيان على الإنترنت، اليوم الاثنين، تأجيل المسابقة حتى أكتوبر 2021 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تجري المسابقة الآن في الفترة من 2 إلى 23 أكتوبر 2021 في وارسو.

وقرر المنظمون ووزارة الثقافة البولندية تأجيل المسابقة لمدة عام بعد مشاورات مع وزارة الصحة البولندية.

وقال المنظمون إن قائمة عازفي البيانو المقبولين للمشاركة في الجولة التمهيدية للمسابقة لن تتغير. وكان من المقرر إجراء التصفيات الأولية في سبتمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج المسابقة الجديد في 14 مايو 2020.

وتُقام مسابقة شوبان، وهي واحدة من أرقى مسابقات البيانو حول العالم، كل خمس سنوات في دار الأوركسترا الفلهارموني في وارسو.

وأقيمت النسخة الأخيرة من المسابقة في عام 2015 وفاز بها عازف البيانو الكوري سيونج جين تشو.