جولة ليلية لمحافظ الغربية لمتابعة قرار حظر التجوال في بسيون

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة ليلية بعدد من المناطق داخل مدينة بسيون ، في إطار جولاته المستمرة علي مدار اليوم لمتابعة قرار حظر التجوال، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان في استقباله النائب سامح حبيب.

أشاد الدكتور طارق رحمي، بالتزام المواطنين بمدينة بسيون بقرار حظر التجوال الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ووعيهم التام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم.

وشدد “رحمي” على عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية أربعة آلاف جنيه.