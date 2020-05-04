مصدر: لبنان سيحصل على 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

أكّد مصدر مسؤول، أنّ لبنان سيحصل من صندوق النقد الدولي على مبالغ تصل إلى 9 مليارات دولار على مدى بضع سنوات.

وقال المصدر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن هذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من الدول المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والأجنبية.

وأضاف أنّ الحكومة تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، معطيات ايجابية، وأن التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر له من مساعدات وقروض ميسّرة في مؤتمر "سيدر" ومن الدول المانحة والصناديق العربية والدولية.

ووفق الصحيفة، تنتظر الحكومة ردّ صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الأسبوع المقبل، أو خلال أسبوعين على حد أقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن للصندوق أن يقدّمه إلى لبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من المجالات الحيوية.