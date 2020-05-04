الجنايني عن عودة الدوري: القرار النهائي سيصدر قبل منتصف مايو الجاري

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، أن عودة الدوري المصري قرار دولة وليس قرار خاص بمؤسسة واحدة داخل الدولة مثل الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد مختص بالأمور الفنية في هذا الأمر من حيث اللجنة الطبية والتنظيمية وأن تكون هذه اللجان جاهزة في حال قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي.



وأضاف الجنايني، خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أن الكثير من السيناريوهات مطروحة في الوقت الحالي بسبب غرابة الوضع الحالي ليس في مصر فقط وإنما في لعالم كله الذي يجتاحه وباء "كورونا" حاليا.



وأكد أن الدولة المصرية من المنتظر أن تتخذ قرارها النهائي قبل منتصف مايو الحالي، مشيرا إلى أنه في حالة عودة الدوري سيتم اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



توقف الدوري الممتاز لكرة القدم في مارس الماضي فور إصدار وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي قرارا بإيقاف النشاط الرياضي في البلاد لأجل غير مسمى، ضمن خطوات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتصدر النادي الأهلي الدوري برصيد 49 نقطة.