بدء محاكمة أرملة إرهابي داعشي ألماني اليوم في هامبورج

تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة أرملة الإرهابي الداعشي الألماني ومغني الراب سابقا، دينيس كوسبرت الشهير بـ"ديسو دوج"، أمام محكمة مدينة هامبورج الألمانية.

ويتهم الادعاء العام الألماني الألمانية-التونسية، أُميمة إيه.، 35 عاما، بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

وبحسب بيانات الادعاء العام، لحقت أميمية بزوجها الأول إلى سورية برفقة أطفالها الثلاثة عام 2015، وانضمت إلى داعش هناك.

كما تُتهم المرأة المولودة في هامبورج بالإتجار بالبشر وارتكاب جريمة ضد الإنسانية، حيث إنها استعبدت فتاة إيزيدية، 13 عاما، لفترة من الوقت في منزلها.

وعقب وفاة زوجها الأول في ربيع عام 2015، تزوجت المتهمة من صديقه كوسبرت، الذي انضم إلى داعش عام 2014. وعقب خلافات مع كوسبرت، عادت أميمة إلى ألمانيا في أغسطس عام 2016 وأنجبت في هامبورج طفلها الرابع.

وبحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في يناير عام 2018 في سوريا خلال غارة جوية.

وفي 9 سبتمبر الماضي، تم القبض على أميمة في هامبورج.