انطلاق مبادرة «الفن للخير» التشكيلية لدعم صندوق «تحيا مصر» في مواجهة كورونا

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انطلقت مباردة الفن للخير التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور؛ بهدف دعم صندوق "تحيا مصر" من خلال تبرع أكثر من 100 فنان تشكيلي بقيمة إبداعاتهم وتخصيصها بالكامل للمستشفيات الحكومية؛ للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

وأكدت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن مبادرة "الفن للخير" أحد النماذج المضيئة التي تبرز اصطفاف أبناء الوطن في مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن تضافر جهود جميع الأفراد والمؤسسات الرسمية والمدنية يعكس الصورة الحقيقية لأصالة شعب مصر.

وأضافت أن وزارة الثقافة مستمرة في آداء دورها المتمثل في مساندة الأفكار والمبادرات الساعية إلى تحقيق الصالح العام، ووجهت التحية للمشاركين في المبادرة لشعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع ورغبتهم فى مؤازرته.

يشار إلى أن مبادرة "الفن للخير" أطلق فكرتها التشكيلي والمخرج السينمائي وحيد مخيمر، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وتبنتها وزير الثقافة، حيث وجهت قطاع الفنون التشكيلية بوضع آليات التنفيذ والأطر التنظيمية لها.

وحظيت بقبول واستجابة عدد كبير من التشكيليين من مختلف الأجيال والذين أعلنوا مشاركتهم متبرعين بكامل قيمة أعمالهم الإبداعية لصالح هدف المبادرة.

وتم إنشاء صفحة للمبادرة على "فيسبوك" للتواصل وعرض الأعمال والرد على أية استفسارات.