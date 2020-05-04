زيادة الاستثمارات في تونس خلال الربع الأول من 2020

تضاعف حجم الاستثمار في تونس خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، في وقت تلقي أزمة وباء فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد.

وكشفت هيئة الاستثمار من خلال مؤشرات نشرتها وكالة الأنباء التونسية أن عدد المشاريع المصرح بها زادت بنسبة 120% في الربع الأول من 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

كما زادت المبالغ الاستثمارية المصرح بها بنسبة 150 بالمئة لتبلغ 933 مليون دينار.

وأوضحت الهيئة أن حجم المساهمة الأجنبية في هذه المشاريع التي ستوفر قرابة 5 آلاف موطن شغل، قد بلغ 62%.

وتغطي المشاريع الجديدة أو التي تشهد أشغال توسعة، في أغلبها قطاعات الصناعة والطاقة.

وتستعد تونس لأسوأ ركود اقتصادي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بسبب آثار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف آلاف المصانع وتسريح عمال بفعل الحجر الصحي العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 3ر4% في 2020.