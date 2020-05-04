وزير الهجرة: الدولة تتعامل مع أزمة العالقين في الخارج بطريقة تصاعدية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الدولة تتعامل مع أزمة العالقين في الخارج بطريقة تصاعدية، مثلما تعاملت مع أزمة فيروس كورونا فيما يتعلق بإجراءاتها الإحترازية.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «On E»، اليوم الاثنين، أن هناك لجنة وزارية بعضوية وزارات «الهجرة والصحة والطيران والخارجية» وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تجتمع بصفة دورية؛ لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية فيما يتعلق بعودة جميع العالقين من المصريين في الخارج.

وأشارت أن في جميع اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالعالقين يكون هناك مستجدات، موضحة أن هذه المستجدات تكون طبقًا لما تقدمه السفارات والقنصليات في الخارج من بيانات وأعداد لمواطنين عالقين، وأيضًا من استغاثات من شرائح أخرى.

ولفتت أن رئيس الوزراء هو المنوط بإعلان مواعيد رحلات عودة فئات العالقين، مؤكدة أن اللجنة الوزارية لم تشمل بالعمل على عودة العالقين فقط وإنما ضمت إليهم شرائح مخالفي الإقامة والشرائح الإنسانية ومن تم إنهاء تعاقدهم في الخارج.