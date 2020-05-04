 تايلاند تسجل 18 حالة إصابة جديدة بكورونا.. ولا يوجد وفيات اليوم - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 18 حالة إصابة جديدة بكورونا.. ولا يوجد وفيات اليوم

د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:29 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:29 ص

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الاثنين، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي في البلاد إلى 2740 حالة.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" بعدم تسجل أي حالات وفاة جديدة في البلاد، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.

وذكرت الصحيفة أن العودة إلى تسجيل الأرقام الثنائية من الحالات من جديد اليوم الاثنين، يعود بالكامل إلى دخول أجانب إلى البلاد.

يذكر أن الإصابات اليومية الجديدة كانت أقل من 10 حالات منذ أسبوع وحتى أمس الأحد. وسمحت الحكومة لبعض أماكن العمل والمتنزهات العامة بإعادة فتح أبوابها أمس.

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