بنجلاديش تعتزم إعادة فتح مراكز التسوق رغم الإغلاق بسبب جائحة كورونا

وسط حالة من الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد، قررت حكومة بنجلاديش، اليوم الاثنين، إعادة فتح المراكز التجارية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل من أجل السماح للمواطنين بشراء احتياجاتهم قبل عيد الفطر.

وأصدرت الحكومة قرارا ينص على السماح لمراكز التسوق بالعمل لمدة 6 ساعات يوميا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من سماح رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد للمراكز التجارية بفتح أبوابها قبل عيد الفطر الذي من المتوقع أن يوافق يوم 23 مايو الجاري.

وجاء في القرار الحكومي أنه "يتعين على المراكز التجارية الالتزام بالضوابط الصحية"، كما نص القرار على ضرورة أن يتيح أصحاب المحال التجارية وسائل تطهير الأيدي عند مداخل المتاجر قبل فتح أبوابهم مرة أخرى.

وأكد القرار أن الضوابط الخاصة بحركة النقل في مختلف أنحاء البلاد مازالت سارية.

وفي وقت سابق اليوم، مددت الحكومة قرار الإغلاق في البلاد حتى 16 مايو، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد 10 آلاف حالة، فيما أعلن مسؤولو الصحة تسجيل 688 حالة إصابة جديدة اليوم الاثنين.

وذكرت مسؤولة بوزارة الصحة في بنجلاديش تدعى نسيمة سلطانة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 182 حالة منذ ظهوره في البلاد مطلع مارس الماضي.