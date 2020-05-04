حاكم نيويورك يحذر من شعور زائف بالرضا مع انحسار الوباء وتراجع الوفيات

حذر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو سكان الولاية أمس الأحد، من الشعور بالرضا بشأن تراجع مخاطر الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث ترتفع درجات الحرارة، وينحسر المرض بشكل كبير.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال للصحفيين بمدينة نيويورك إن "حدسي يقول إن الطقس سيصبح دافئا، والمواطنون يريدون أن ينتهي ذلك.. ويرون الأرقام تتراجع. يمكنهم الشعور بارتياح زائف".

وسجلت الولاية، وهي بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، 280 حالة وفاة جديدة اليوم الأحد، وبانخفاض طفيف مقابل 299 حالة تم تسجيلها في يوم السبت.

وتظل حصيلة الوفيات ثابتة بشكل نسبي عند أدنى مستوياتها لنحو شهر، بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع بلغ 799 حالة في يوم واحد في منتصف أبريل.

وجاءت تصريحات كومو بعد أن تدفق سكان نيويورك إلى الحدائق والشواطئ في يوم ربيعي دافئ.

وفي وقت سابق، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن "الغالبية العظمى " من سكان نيويورك ملتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية للوجه( الكمامات).

ومع ذلك، أصدرت شرطة المدينة أكثر من 50 استدعاء، وقال كومو إنه سوف يستمر في مطالبة الشرطة بتعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي لتجنب حدوث زيادة أخرى في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال حاكم الولاية إنني "أعرف أن المواطنين يريدون الخروج من المنزل.. حسنا، ارتدوا كمامة، واتبعوا إجراءات التباعد الاجتماعي. هذه مسؤوليتكم الاجتماعية وسط هذه الجائحة العامة".