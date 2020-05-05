المغرب: ضبط 7228 كيلوجراما من مخدر الحشيش بالدار البيضاء

تمكنت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الاثنين، من طبط 7228 كيلوجراما من مخدر الحشيش كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المنافذ البحرية، وضبط 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بالعملية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي - في بيان اليوم - أن "عناصر الشرطة كانت قد تعقبت شاحنة تحمل لوحات مزيفة، خلال مرورها بعدة مدن مغربية في اتجاه ميناء الجرف الأصفر، قبل أن يعمد سائقها ومرافقاه إلى التخلص من بعض كمية المخدرات عبر رميها بجانب الطريق السريع".

وأضافت أن هؤلاء تمكنوا من الهرب عند وصولهم لمحطة تحصيل الرسوم مدينة تيط مليل، بالطريق السريع لمدينة الدار البيضاء، متسببين في أضرار مادية بالمحطة بعد اقتحامها بسرعة، ومخلفين وراءهم الشاحنة التي كانت تحتوي 7228 كيلوجراما من مخدر الحشيش".

وتم التحفظ على المشتبه فيهم للتحقيق معهم حول ارتباطهم المحتمل بأعضاء الشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات، بينما ما زالت عمليات البحث والتحري متواصلة لضبط جميع المتورطين الرئيسيين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.