صربيا تجري الانتخابات البرلمانية المؤجلة في 21 يونيو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، بعد لقاء الزعماء السياسيين في بلاده، إنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، في الـ21 من يونيو المقبل.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات في 26 أبريل لكنها تأجلت يوم 17 مارس بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن الممكن تحديد جدول الانتخابات بشكل رسمي الأسبوع المقبل، على الأقل بعد 5 أيام من إلغاء حالة الطوارئ، وقال فوتشيتش أمس الأحد، إن البرلمان سيصوت لإنهاء حالة الطوارئ يوم الأربعاء.

يذكر أن جزء صغيرا فقط من المعارضة الصربية يرغب في إجراء الانتخابات، وقال التكتل الأكبر "التحالف من أجل صربيا" إنه سيقاطع الانتخابات.