مصادر أمنية عراقية: مقتل 3 وإصابة 2 آخرين برصاص داعش

أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس الأحد، بأن اثنين من عناصر الحشد الشعبي وجنديا عراقيا قتلوا في هجومين منفصلين في مناطق متفرقة تابعة لمحافظة ديالي (57كم شمال شرقي بغداد).

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت أمس، بين قوات الحشد الشعبي وعناصر داعش في منطقة الحاوي في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالي أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الحشد وإصابة 2 اخرين فيما قتل جندي عراقي في حادث منفصل بقناص من تنظيم داعش في منطقة عين ليل بين ناحيتي العظيم وقرة تبة.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالي خلال الساعات الماضية.