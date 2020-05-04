هشام حطب: تأجيل أولمبياد طوكيو لم يكن في الحسبان

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية الدولية ما زالت تتواصل مع اللجان المحلية، بعد قرار إلغاء أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أن تأجيلها لم يكن في الحسبان.

وقال حطب في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: "اللجنة الأولمبية تتواصل مع جميع اللجان الأولمبية المحلية، وأيضا اللجنة الأولمبية الأفريقية المسؤولة عن 54 لجنة إفريقية".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الدولية لكل لعبه تتواصل مع جميع الاتحادات الوطنية لكل بلد".

وتابع: "تأجيل الأولمبياد لم يكن في الحسبان، لكن هذا الأمر يحدث على الأقل للخروج بأقل الخسائر، أتمنى أن تقام الدورة العام المقبل، وأن تخرج بأفضل صورة".