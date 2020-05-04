لصوص 15مايو : تخصصنا فى سرقة مواقع المشروعات تحت الإنشاء

كشف 4 أشخاص تم ضبطهم أمام نيابة 15 مايو، بأنهم تخصصوا فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب الفك واستخدام أدوات وسيارة ربع نقل.

وذكرت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، القوة الأمنية التابعة لمباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة 120 فدان، تمكنت من ضبط 4 عاطلين ، وبحوزتهم عتلة حديدية، 4 مفاتيح أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم مُحمل عليها "12 فيوز كهربائى " جهد عالى"- 4 بارات نحاس- 2 خرطوشة 400 أمبير- 4 وصلة ربط محولة للكهرباء وجميعها "مجهولة المصدر".

واعترفوا بسرقتها من داخل غرف الكهرباء الخاصة بموقع أحد المشاريع "تحت الإنشاء" بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء مدير المشروعات تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.