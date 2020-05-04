وزير الداخلية الفرنسى يحذر من موجة جديدة لكورونا بعد رفع الحجر

كاستنر: مكافحة الإرهاب لا تزال أولوية رغم الأزمة الصحية



حذر وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستنر، اليوم، من أن أى تراجع فى الامتثال للقواعد الصحية بعد رفع الحجر المنزلى فى 11 مايو الجارى، سيؤدى إلى موجة ثانية من الفيروس، معلنا استمرار إغلاق الحدود أمام الوافدين من الدول غير الأوروبية «حتى إشعار آخر».

وأضاف كاستنر خلال مقابلة مشتركة مع صحيفة «لوفيجارو»، وإذاعة «إر.تى.إل» ومحطة «إل.سى.إيه» الفرنسية، أن «ارتداء الكمامات يجب ألا يكون إلزاميا فى كل مكان، طوال الوقت»، موجها رسالة بشكل خاص إلى مختلف رؤساء البلديات الذين يصدرون مراسيم بهذا المعنى فى كل مكان تقريبًا على الأراضى.

وخاطب كاستنر العديد من الباريسيين الذين غادروا العاصمة قبل تدابير الاحتواء، مؤكدا أنه يمكنهم بالفعل العودة إلى منازلهم، شريطة أن يحضروا شهادة تثبت بأن تحركهم لتلك المدن كان لـ«سبب عائلى قاهر».

وتابع: «لا نريد منع الفرنسيين من الحركة، لكننا نريد منع الفيروس من التحرك»، ومن هذا المنطلق، تقرر تقييد الوصول إلى معظم الأنشطة الترفيهية مثل الشواطئ أو المتنزهات، بحسب كاستنر.

وبالنسبة لمسألة الحدود الفرنسية، أوضح وزير الداخلية الفرنسى أن الحدود ستظل مغلقة «حتى إشعار آخر» أمام الوافدين من الدول غير الأوروبية، على عكس حركة المرور داخل منطقة «شنجن»، حيث تأمل السلطة التنفيذية «أن تكون قادرة على السير بشكل أسرع».

وبينما لا يزال هناك تساؤل حول إعادة فتح دور العبادة الذى تم تحديده فى 2 يونيو، قال كاستنر: «أعتقد أن الصلاة تتم ولا تحتاج بالضرورة إلى مكان للتجمع»، رافضا فى الوقت الحالى تسريع موعد إعادة فتح دور العبادة.

ولفت كاستنر إلى إحباط القوات الفرنسى هجوم إرهابى فاشل، مطلع هذا العام، قبل بداية تدابير الحجر، موضحا أنه «حتى فى هذه الفترة من الأزمة الصحية، فإن مكافحة الإرهاب لا تزال أولوية».

إلى ذلك، أظهرت دراسة بلجيكية أمريكية، نشرتها صحيفة «لكسبريس» الفرنسية، ان الأجسام المضادة لحيوان «اللاما» علاج قوى لمواجهة كورونا.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن للجهاز المناعى فى اللاما أن يحيد الفيروس الذى يسبب (كوفيدــ19)، مشيرة إلى أن الجسم المضاد لذلك الحيوان، يمكن أن يكون قادرًا على حماية البشر من المرض الفتاك.

من جانبها، قالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» إن «اللاما البلجيكية يمكن أن تمسك بمفتاح إنتاج جسم مضاد لتحييد فيروس كورونا المستجد الذى يسبب (كوفيدــ 19).

من جهة أخرى، أعلن 57 إقليما فرنسيا رفع حالة التأهب القصوى، أمس، بعد اجتياح البلاد «البعوض النمر» القادم من شرق آسيا، الذى يتسبب فى إصابة ضحاياه بالحمى والحكة الشديدة والإسهال والتعب، وينقل الأمراض مثل الملاريا والحمى الصفراء، بحسب محطة «بى.إف.إم» التلفزيونية الفرنسية.