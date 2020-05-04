 وصول معدات لرفع كفاءة كهرباء الشيخ زويد - بوابة الشروق
الإثنين 4 مايو 2020 2:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وصول معدات لرفع كفاءة كهرباء الشيخ زويد

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى سنجر
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 2:01 ص

وصلت إلى محافظة شمال سيناء معدات خاصة برفع كفاءة شبكة كهرباء مركز ومدينة الشيخ زويد.

وذكر مصدر في شركة الكهرباء، أن لوحة تحكم كهربائي كاملة وصلت إلى مدينة العريش من وزارة الكهرباء تمهيدا لنقلها إلى إدارة كهرباء الشيخ زويد، وتركيبها خلال أيام قليلة ضمن عمليات إحلال وتجديد ما يسمح برفع كفاءة إمدادات وتوزيع التيار الكهربائي في أحياء المدينة ومحطات التحلية والآبار الجوفية.

يأتي ذلك بعد أن مد الشيخ زويد ورفح بخط كهرباء جهد 22 جديد يحمل دائرتين كهربائيتين ممتدًا من العريش بمسافة تصل إلى أكثر من 50 كيلو مترًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك