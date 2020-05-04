مرتضى: هل سيتحمل الخطيب مسؤولية إصابة أي لاعب بكورونا؟

واصل مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تزعمه للأندية الرافضة استكمال الدوري الممتاز، بعد أن تم إيقافه بسبب استمرار محاربة فيروس كورونا.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة TEN " : من مصلحة الزمالك استئناف الدوري، ولكني أخاف على جميع اللاعبين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، الزمالك النادي الوحيد الفائز قبل توقف النشاط بطولتين، كما أننا فزنا على الأهلي في آخر مباراة جمعت الفريقين، لذا من مصلحتنا استكمال الدوري، ولا يمكن الحديث عن ترتيب الدوري في ظل عدم وجود تقنية الفيديو بالدور الأول".

وأضاف :" فيرس كورونا لا يهدد الأهلي والزمالك فقط بل العالم أجمع، الحكومة المصرية فرضت إجراءات وقائية منها تجنب المصافحة، اذن كيف يعود الدوري، كرة القدم احتكاك والملعب قد يشهد تواجد من 200 لـ 300 شخص من لاعبين وإداريين وحكام وأفراد أمن، وإذا كان أحد الأشخاص مصاب بالفيروس، فأنه سيتسبب في إصابة الجميع".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي يرغب في عودة الدوري، ولكن إذا عاد الدوري وأصيب أي لاعب بـ كورونا، هل سيتحمل رئيس الأهلي محمود الخطيب مسؤولية ذلك؟".