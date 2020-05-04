 محافظ قنا: توريد معدات وسيارات لدعم منظومة العمل بالمحافظة بنحو 17 مليون جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ قنا: توريد معدات وسيارات لدعم منظومة العمل بالمحافظة بنحو 17 مليون جنيه

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 6:11 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 6:11 م

قال محافظ قنا أشرف الداودي محافظ قنا إنه تم توريد 17 مُعدة وسيارة لدعم منظومة العمل بالقطاعات المختلفة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمشروعات الإنتاجية بتكلفة مالية بلغت حوالي 17 مليونا و351 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للعام المالي الجاري 2019/2020م.
جاء ذلك خلال متابعته لوصول عدد من السيارات بمخازن المحافظة بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة عمرو السمهودي مدير إدارة المخازن بالمحافظة.
وأكد الداودي حرص المحافظة على تحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية المختلفة؛ وعلى رأسها قطاع النظافة لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة والقطاع الخدمي بالمظهر الحضاري والجمالي المرجو من المواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة.


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