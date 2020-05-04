المحكمة العليا في إسرائيل تعرب عن تشككها في جلسات استماع لتجريد نتنياهو من الأهلية

أعربت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاثنين عن تشككها في التماسات تطالب بتدخلها ضد الاتفاق الائتلافي بين القائم بمهام رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق بيني جانتس.

وقالت كبير القضاة ايستر هايوت لأحد مقدمي الالتماسات: "سيدي نحن نستمع إليك منذ أكثر من ساعة. سيدي أنت تتحدث بالسياسة وليس بالقانون".

وكان تعقيبها على المحامي إلياد شراجا من "الحركة من أجل حكومة جيدة" ينم عن أن المحكمة لا ترى أساسا لتدخلها.

ولم تبت المحكمة العليا بعد فيما إذا كان يحق لنتنياهو تشكل حكومة رغم وجود اتهامات جنائية ضده وما إذا كانت بنود الاتفاق الائتلافي دستورية أم تنتهك العرف.

وسوف يسفر الحكم المتوقع أن يصدر يوم الخميس عما إذا كانت إسرائيل سوف تخرج أخيرا من جمود سياسي قائم منذ 16 شهرا، في ظل انضمام نتنياهو وجانتس، أو ما إذا كان سيصبح حتميا إجراء انتخابات لرابع مرة خلال عام .

واستمع قضاة المحكمة لالتماسات مقدمة من مدافعين عن الديمقراطية ومناهضين للفساد وكذلك من سياسيين معارضين لاتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي توصل إليه نتنياهو وجانتس في نيسان/أبريل الماضي، ويتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الحكومة لـ18 شهرا، يعقبها تولي جانتس لرئاسة الحكومة لـ18 شهرا أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القانون في إسرائيل لم يذكر سوى أنه يحظر على الوزراء الاستمرار في مناصبهم إذا ما كانوا يواجهون لوائح اتهام لأنهم غير منتخبين من الشعب.

وقال محامو حزب "ليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، أمام هيئة المحكمة إنه ليس من حق المحكمة الوقوف في وجه إرادة الشعب أو إرادة نوابه المنتخبين.

وكان حزب ليكود تصدر نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في الثاني من مارس الماضي بالفوز بـ36 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ120 .