أعلنت نيوزيلندا أنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم الاثنين، في سابقة من نوعها منذ مارس الماضي.

وذكرت شبكة "يورو نيوز"، اليوم، أن هذه النتيجة أتت بعدما طبقت نيوزيلندا أقصى الإجراءات الصارمة لمواجهة الفيروس الوبائي، حيث أغلقت حدودها وفعلت حالة الإغلاق الكامل بمجرد ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وقال آشلي بلومفيلد، مدير عام الصحة بنيوزيلندا، إن عدم تسجيل أعداد جديدة يعد مؤشرا مشجعا ويدل على الجهود المبذولة، وسيحدد المسؤولون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ما إذا كان سيستمر ارتفاع أعداد حالات الإصابة الجديدة في المجتمع النيوزيلندي.

يذكر أن نيوزيلندا سجلت لديها نحو 1.500 حالة إصابة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة.