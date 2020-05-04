الخارجية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تصاعد عنف داعش في العراق

حملت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين الولايات المتحدة المسؤولية عن تصاعد عنف تنظيم داعش في العراق خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي القول :"فلول داعش موجودة في بعض مناطق العراق وإلى جواره، وبما أن الولايات المتحدة تتعرض لضغوط من الشعب العراقي (الذي يطالب بخروج القوات الأجنبية) فإنها تريد من خلال تقوية داعش إيجاد مبررات لعدم الخروج من العراق أو تأخير هذا الخروج على الأقل".

وأضاف :"أمريكا تريد القول إنها إذا لم تكن موجودة في العراق فإن الأمن لن يستتب فيه".

وشدد المتحدث على أن ايران تتابع عن قرب تطورات الساحة العراقية وتعرب عن القلق لعودة نشاط داعش في هذا البلد.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية، أمس، عمليات عسكرية واسعة النطاق لملاحقة بقايا داعش، رداً على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في عدد من المناطق العراقية، وراح ضحيتها عدد من عناصر القوات الأمنية والحشد الشعبي.