قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن البيان العسكري الذي صدر أمس الأحد عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية، يؤكد شراسة المواجهة التي حدثت.

وأضاف «عكاشة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الأحد، أن العمل جاري على المحاور الاستراتيجية كافة للوطن المصري، مشيرًا إلى أنه لا يتوقف فقط على سيناء، وإن كانت تحظى بالجهد الأكبر.

وأوضح أن حجم المضبوطات والمقبوض عليهم وفقًا للبيان العسكري؛ يؤشر على مجموعة من القضايا، والتي ستكون محل للتحقيق، وبالتالي مزيدًا من المعلومات عن ما يقف خلف هؤلاء الإرهابيين.

ولفت إلى أن ضبط أحزمة ناسفة بحوزة هؤلاء الإرهابيين مؤشر على أنهم كانوا يخططون لعمليات إرهابية، مشيرًا إلى أن وفقًا للبيان العسكري الأمس؛ هناك عناصر إرهابية جديدة تحاول صنع بؤر جديدة ومناطق للتمركز.

وأضاف أن هناك عناصر إرهابية تهدف للهجوم من خلال منصات التواصل الاجتماعي على الأعمال الدرامية الوطنية، من أجل تشويه صورة ما يجري على أرض الواقع في مصر، متابعًا أنها عملية تبادل أدوار ما بين شخص يطلق النيران وآخر يطلق الشائعات ويستهدف الحالة المعنوية للرأي العام المصري، على حد تعبيره.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت بيانًا عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا؛ عُثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

