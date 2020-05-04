صالونات تصفيف الشعر تستأنف عملها في ألمانيا عقب إغلاق كورونا

تستأنف صالونات تصفيف الشعر في ألمانيا عملها اعتبارا من اليوم الاثنين عقب إغلاق دام نحو ستة أسابيع بسبب جائحة كورونا.

ويتوقع القطاع تدفقا كبيرا للزبائن مع إعادة الفتح.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لمصففي الشعر، يورج مولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سيكون هناك تكالب".

لكن بسبب اللوائح الجديدة في أزمة كورونا، لن يكون بمقدور الصالونات تقديم الخدمة إلا لعدد محدود من الزبائن.

وبحسب بيانات مولر، ستضطر الكثير من الصالونات إلى تقليل عدد الكراسي المتاحة لزبائنها إلى الحد الذي تنص عليه اللوائح الجديدة، كما سيُحظر على الصالونات حاليا تقديم خدمات تتطلب القرب من الوجه، مثل صبغة الحواجب والرموش وحلاقة الوجه والعناية باللحية.