البرازيلي جوناس ينوي التقدم بشكوى للفيفا ضد اتحاد جدة

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ينوي البرازيلي جوناس اللاعب السابق لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، تقديم شكوى للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي السعودي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن اللاعب كان وقع اتفاقا داخليا مع الاتحاد يلزمه بصرف مستحقاته المالية رغم عدم قيده في قائمة الفريق الأول، والتي تضم 30 لاعبا خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وكان جوناس وقع لنادي الاتحاد لمدة ثلاث سنوات عام 2018، في عهد مجلس إدارة الرئيس السابق نواف المقيرن، حيث ينتهي عقده منتصف عام 2021.

يذكر أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، كشف في تصريحات إذاعية أخيرة أن النادي يواجه عجزا ماليا تخطى الـ 200 مليون ريال سعودي.