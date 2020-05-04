كوبا: 876 متعافيا من كورونا حتى الآن

قالت سلطات الصحة في كوبا، اليوم الاثنين، إن 49 شخصا تعافوا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 876.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها باللغة الانجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بوزارة الصحة الكوبية إن هؤلاء الأشخاص أجريت لهم فحوص (بي.سي.آر) الحاسمة التي أكدت عدم وجود أي أثر للمرض الذي يسببه فيروس (سارس-كوف2).

وأردف يقول في إفادة صحفية يومية بخصوص الجائحة إن شخصين توفيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69 حتى الآن بمعدل وفاة 4.1 في المئة.

وقال فرانسيسكو إن كوبا هي الدولة الـثانية عشر في ترتيب الدول الأكثر تضررا بالفيروس في الأمريكتين من حيث معدل الوفاة.. مضيفا أن إجمالي عدد المصابين في كوبا حتى الآن بلغ 1668.