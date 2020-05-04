ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان إلى 2894 بعد تسجيل 190 إصابة جديدة

أعلن نائب وزير الصحة العامة في أفغانستان، وحيد مجروح، اليوم الإثنين، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 2894 حالة.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية نقلا عن وزارة الصحة العامة، بأن إقليم باكتيا تصدر باقي الاقاليم من حيث عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بواقع 41 حالة.

وواضاف مجروح أنه قد توفي خمسة أشخاص في أفغانستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منهم حالة في هيرات، وأخرى في كابول واثنان في باكتيا وواحدة في وارداك.

وقد بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد 397 حالة، بينما بلغت الوفيات 90 حالة.

وقال مجروح إن خطر الإصابة بفيروس كورونا حاليا يعد في "أعلى مستوى".