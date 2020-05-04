توقع وزير مالية الأردن محمد العسعس أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 4ر3 بالمئة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى نمو بمعدل 1ر2 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن العسعس قوله إن الإيرادات المحلية انخفضت بقيمة 602 مليون دينار (849 مليون دولار) حتى نهاية أبريل العام الحالي، موضحا أنه آن الأوان للموازاة بين الأثر الاقتصادي والصحي.

وأوضح العسعس في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أمس الأحد، أن "الحرب الاقتصادية مع أزمة كورونا بدأت الآن، وكان أثرها بالغا جدا وعميقا في مستويات الايرادات التي تتعرض لهزة كبيرة نسبيا، بالإضافة الى انكماش في الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة".

وأشار إلى أن "أزمة كورونا ومواجهة الاقتصادات العالمية لها أدى الى تفاقم المشكلة محليا من خلال جفاف مصادر التمويل العالمية وتراجع مستويات الاستهلاك، وانخفاض مستويات السيولة لدى القطاع الخاص".

وقال العسعس أن الحكومة "ملتزمة بدفع الرواتب في مواعيدها"، مضيفا أن "الاقتصاد الوطني بخير وسنستمر بضخ السيولة اللازمة لاستمرار عجلة الاقتصاد".