محافظ المنيا: استرداد 400 فدان من أراض أملاك الدولة بمركز بني مزار

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بني مزار نجحت في استرداد 400 فدان، في إطار جهود المحافظة لتنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة أزالت أمس الأحد، 63 حالة تعد بالبناء منها 10 حالات بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 737 متر مربع، و43 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 5327 متر مربع، و6 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1003 أمتار مربعة، و4 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 400 فدان.

وبلغ إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأحد 801 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3241 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و1790 حالة إزالة مباني بمساحة 188435 مترا مربعا.

وأكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.