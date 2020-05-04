 الصحة العمانية: 69 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 2637 - بوابة الشروق
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الصحة العمانية: 69 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 2637

مسقط - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:54 ص

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها 37 حالة لعمانيين.

وذكرت الوزارة -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2637 حالة وعدد الوفيات 12، وأن 816 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأهابت الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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