المغرب: 6 محافظات تخلو من إصابات كورونا في يوم واحد

أعلن محمد اليوبي، مدير علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، أن ست محافظات بالمغرب لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي إصابة بفيروس كورونا. وهي محافظات درعة تافيلالت، والمنطقة الشرقية، وسوس ماسة، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.

وأفاد مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بأن الـ150 إصابة المسجلة في الـ24 ساعة الماضية تتمركز في أربع جهات وهي فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة.

وأوضح اليوبي أن عملية تتبع المخالطين مكنت من اكتشاف 126 إصابة ضمن الـ150 حالة المسجلة، أي بنسبة 84 في المائة من إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة، علماً بأن 8821 مخالطاً يوجدون تحت المراقبة الصحية.

وأضاف محمد اليوبي، في تصريحه، أن نسبة الوفيات مستقرة في 3.5 في المائة، بينما نسبة التعافي ارتفعت إلى 32.7 في المائة.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 179 حالة؛ فيما تم تسجيل 215 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1653 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل جاءت نتائجها سلبية، 40249 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وإلى مساء اليوم الإثنين.