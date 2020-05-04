أسعار تذاكر القطارات تثير غضبا وجدالا سياسيا في الهند

انتقدت المعارضة في الهند، اليوم الاثنين، الحكومة لعدم توفيرها رحلات قطارات مجانية للعاملين في مناطق غير مناطقهم ممن تقطعت بهم السبل بسبب أزمة كورونا حتى يتمكنوا من العودة لمنازلهم، إلا أن الحزب الحاكم نفى صحة هذه المزاعم.

وتقطعت السبل بمئات الآلاف من العاملين بأجر يومي في المدن الهندية دون أي مصدر للدخل، بعدما أعلنت الهند إغلاقا عاما في 25 مارس لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وعرض حزب "المؤتمر الوطني الهندي" المعارض دفع مقابل التذاكر، التي وصل سعرها إلى نحو 700 روبية (10 دولارات).

وتساءلت رئيسة الحزب سونيا غاندي عن السبب الذي يجعل الحكومة تطالب هذه الفئة بدفع تكلفة تذاكر القطارات في حين أنها تجري ترتيبات لإعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في دول أخرى دون تحميلهم التكلفة.

وقالت إنه من "المزعج" رؤية طريقة تعامل الحكومة مع العمال الذين يعتبرون العمود الفقري للاقتصاد الهندي.

وبعد فترة قصيرة، قالت ولايتا مهراشترا وتشاتيسجار اللذان يحكمهما حزب المؤتمر إنهما سوف يدفعان حق التذاكر للمهاجرين الذين يستخدمون قطارات خاصة.

ونفى سامبيت باترا، المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم هذه المزاعم، وأكد أنه لا يتم بيع التذاكر، وأوضح أن الحكومة تدعم 85% من تكلفة رحلات القطارات، وأن الأمر متروك للولايات نفسها لتحمُل التكلفة المتبقية للتذكرة.

وقالت مصادر رسمية لشبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في) إن الحكومة تتحمل بالفعل تكلفة تسيير قطارات نصف شاغرة لضمان التباعد الاجتماعي.

وبدأت الهند منذ الجمعة الماضية تشغيل قطارات خاصة حتى يتمكن هؤلاء العمال من العودة إلى ولاياتهم، بعدما تم تمديد الإغلاق لأسبوعين.

وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي أن العمال اشتبكوا مع الشرطة وألقوا الحجارة في مدينة سورات فيما طالبوا بإعادتهم إلى ديارهم اليوم الاثنين. وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وجرى تخفيف قيود الإغلاق اليوم الاثنين عبر الكثير من المناطق فيما تم السماح بأنشطة في وظائف القطاع الخاص والإنشاء بشكل محدود حتى في "المناطق الحمراء" –حيث القيود أكثر صرامة- أو في الأماكن ذات نسب الإصابات المرتفعة مثل العاصمة الوطنية نيودلهي.

وتسمح الإرشادات الجديدة أيضا بإعادة فتح بعض متاجر الكحوليات المستقلة في نيودلهي وغيرها من المدن لأول مرة منذ 25 مارس.

ولكن بعد ساعات من فتح تلك المتاجر أبوابها في دلهي اليوم، اضطرت الشرطة لغلقها مجددا نظرا لأن الحشود المتدافعة لم تراع قواعد التباعد الاجتماعي.

وجرى تصنيف أغلب المناطق والمدن الحضرية في الهند، وهي المحركات الرئيسية للنمو، كمناطق حمراء، وكانت هناك ضغوط لتخفيف القيود جزئيا، مع تعرض الاقتصاد لصفعة.

وسجلت الهند حتى الآن 42836 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافى 11761 مريضا وتوفى 1389.