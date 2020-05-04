تعليم المنيا: طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان الأحياء دون معوقات

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة المنيا، اليوم، امتحان مادة الأحياء، على النظام الحديث التابلت من المنازل.

وقال محمد محمود عزب ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، في تصريحات، إن المديرية لم يصلها أي شكوى بخصوص امتحان اليوم أو عن سقوط منصة الامتحان الوزارية، مشيرًا إلى أن الطلاب أدواء الامتحان دون وجود معوقات.

وأشار إلى أن أي طالب بالصف الأول الثانوي، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأن حالات الغش الجماعي والإجابات المتطابقة ستنال عقابًا شديداً.

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا خصصت أرقام للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور أثناء أداء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب، وهي (2355131 / 086)، بينما تم تخصيص رقم واتس آب (01022304382).