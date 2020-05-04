ضبط عصابة وراء سرقة 9 سيارات في مصر الجديدة

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ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في سرقة السيارات والتحصل على السيارات المهربة جمركياً واصطناع مُستندات ملكية مزورة وبيعها، وتبين أن المتهمين وراء سرقة 9 سيارات بمصر الجديدة.

وكانت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة، أكدت عرض عاطل سيارة للبيع بأقل من سعر مثيلاتها بمنطقة منشية البكري بمصر الجديدة.

وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبحوزته رخصة تسيير وتوكيل بيع من شخص للمتهم المضبوط، وشهادة مخالفات للسيارة "وجميعهم مزورين".

وبالكشف على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها "غير خاصة بها" ومنصرفة لسيارة أخرى، وبالكشف على السيارة برقمي "الشاسيه والموتور"، تبين أنها مُبلغ بسرقتها ببولاق أبو العلا.

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع 4 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، والتحصل على السيارات المهربة جمركياً والمجمعة محلياً، واصطناع مُستندات ملكية مزورة لهم بقصد التصرف فيهم بالبيع، وأقر باستيلائه على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة المضبوطة بحوزته من إحدى السيارات المتروكة بالطريق العام.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم توكيلي بيع سيارات "دون البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية".

وبمواجهتهم أرشدوا على ضبط 9 سيارات مستولى عليها، ومجمعة محلياً ومهربة جمركياً، وبتقنيش شقة أحدهم عثر على كمية من الأسلحة النارية، و3 أجهزة لاسلكي وملابس ميري وشهادات مخالفات مزورة.