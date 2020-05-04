شركة «العال» الإسرائيلية تعتزم تشغيل 60 رحلة شحن من ووهان الصينية إلى وجهات أوروبية

أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، عزمها تشغيل 60 رحلة شحن جوي من مدينة ووهان الصينية إلى العديد من المدن الأوروبية الكبرى عبر إسرائيل.

ووفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الاثنين، فإن الشركة ستقوم في البداية بتشغيل 15 رحلة شحن أسبوعية من "مطار ووهان تيانخه الدولي" إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، يلي ذلك تسع رحلات أسبوعية إلى لندن وثلاث إلى باريس وثلاث إلى فرانكفورت.

وعاد المطار الدولي في ووهان للعمل مطلع أبريل بعد شهرين من الإغلاق.

وستتم الرحلات عن طريق أسطول الشركة من طائرات دريملاينر، حيث تحمل كل منها ما يقرب من 25 طنا من المواد الإنسانية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تهبط الرحلة الأولى في مطار بن جوريون في وقت لاحق اليوم الاثنين، حاملة أقنعة وملابس واقية، قبل الإقلاع إلى لندن.