الأوقاف: إنهاء خدمة عامل بالإسكندرية لمخالفة قرار غلق المساجد

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية وطلب مدير المديرية بإنهاء خدمة العامل عادل إبراهيم حسن حلافي، لفتحه زاوية الودود بحي اللبان التابعة لإدارة الجمرك بمديرية أوقاف الإسكندرية يوم الجمعة الماضية، للمصلين لأداء صلاة الجمعة، أنهى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة المذكور وتحرر ضده محضر بالواقعة.

وشددت الوزارة، خلال بيان لها اليوم، على أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة.

كما شدد البيان على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، و أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.