كيف سيؤثر العزل على عادات الشراء بالولايات المتحدة بعد أزمة كورونا؟

مع بدء جميع أنحاء الولايات المتحدة في العودة إلى العمل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، أثيرت تساؤلات حول مستقبل مشهد التجزئة المتطور وكيف سيتسوق الناس في عالم ما بعد الوباء.

بعض خبراء مراكز التسويق والأعمال يتحدثون عن كيفية ظهور مراكز التسوق في الولايات المتحدة بعد الجائحة، من خلال موقع "وامو دوت أورج".

يقول ناثانيال ميرسون، مسؤول الأعمال في شبكة "سي إن إن"، ستبدو بيئة المركز التجاري مختلفة تمامًا، فقد كانت المراكز التجارية تكافح بسبب التسوق عبر الإنترنت، وستتحول المراكز التجارية بعد الأزمة؛ إذ سيكون لدينا علامات المسافة الاجتماعية في كل مكان وزجاج في الصرافين كما سيتم إغلاق مناطق اللعب وإغلاق المناطق المشتركة في المركز التجاري، لذلك سيكون اختبارا كبيرا لبيئة البيع بالتجزئة الجديدة.

وحول كيفية استجابة مشهد البيع بالتجزئة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، قال دوج ستيفنس، أحد مسؤولي البيع بالتجزئة: "اعتقد أن الكثير من مشاهد البيع بالتجزئة الذي نراه حولنا اليوم يعتمد على فكرة أن الآلاف بل وربما ملايين المستهلكين يتنقلون يوميًا إلى المدن، وبالتالي فإن هيكل البيع بالتجزئة، والمواقع التي اختارها تجار التجزئة، والوصول إلى تلك المواقع والخروج منها، تعتمد جميعها على التدفق الكبير من المستهلكين للعمل كل يوم، وهذا يمكنه أن يحدث تغييرا كبيرا.

وعن الكيفية التي يعزز بها الوباء أكبر بائعي التجزئة يقول ستيفنس إنه كان هناك انقسام بين تجار التجزئة الأقوياء مثل أمازون وتارجيت، والشركات الأضعف وما يحدث الآن هو أن اللاعبين الأقوى يزدادون قوة وتزداد هيمنتهم، أما الأضعف الذين اضطروا لإغلاق متاجرهم خلال الأزمة يشهدون معاناة كبيرة، ولذلك نشهد انقسامًا حقيقيًا بين فئة رابحة وأخرى خاسرة.

وقالت باربرا خان، أستاذة التسويق في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا ومؤلفة كتاب "ثورة التسوق"، إن شيئا واحدا يميز الفرق بين الرابحين والخاسرين، وهو التركيز على قنوات البيع بالتجزئة الشاملة، لذلك لم يعد الناس يفكرون في البيع بالتجزئة على أنه متصل أو غير متصل بالإنترنت، لكنهم يعتبرونه بمثابة التكامل بين الاثنين، ومن وجهة نظر العميل، يشبه ذلك تمامًا التأكد من أن ما تراه على الإنترنت يطابق ما يوجد في المتجر.

أما السلاسل الأكبر مثل أمازون، فهي مدمجة بشكل أفضل بين الإنترنت.

وبالنسبة للأزمة التي يواجهها تجار التجزئة المستقلون، يقول دوج ستيفنز: "كان هناك بحث تم إجراؤه مؤخرًا يشير إلى أن 25% من تجار التجزئة المستقلين في الولايات المتحدة يؤكدون أنهم لا يمكنهم إطالة أمد هذه الأزمة لأكثر من شهرين دون عمل، ولذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير مشهد البيع بالتجزئة على المستوى المحلي، ولا يمكننا أيضًا أن ننسى أن هؤلاء التجار الصغار مسؤولون عن حوالي 40 % من الإيرادات في صناعة البيع بالتجزئة بالإضافة إلى كميات هائلة من فرص العمل.

ولذا من المهم أن ندعم هذه الأعمال، ما نراه يحدث الآن هو الكثير من الإنقاذ لخطوط السفن السياحية وشركات الطيران والعديد من الصناعات القديمة. لكن الحقيقة هي أن ما يجب أن ندعمه هو العديد من تجار التجزئة الشعبيين ذوي الأهمية الحيوية على المستوى المحلي.

وقالت باربرا خان إنه يمكن لتجار التجزئة تعزيز ثقة المستهلك، بشعوره أنه آمن عند الذهاب إلى المتجر، وعلينا أن ندرك أن البيئة قد تغيرت، حيث سيذهب الناس في المستقبل القريب وهم يرتدون الأقنعة، ومن المحتمل أنهم سيمارسون التباعد الاجتماعي، سيحدون من عدد الأشخاص الذين يمكنهم الذهاب إلى المتجر.

ولكن مع اعتياد الناس على تلك البيئة، فقد يبدأون في الانجذاب نحو هذه المتاجر، وبخاصة أن الناس يتوقون إلى التفاعل الاجتماعي ويريدون الخروج، إذ إنهم لا يحبون الجلوس في المنزل بالنظر إلى شاشات الكمبيوتر أو الموبايل، لذلك إذا تمكنت المتاجر من الاستجابة بسرعة كافية واتخاذ الإجراءات الوقائية سنعتاد ببطء على هذه البيئة الجديدة.

ووفقا لسي إن بي سي، فإن تجار التجزئة الأكثر ذكاءً بشأن التسوق سينتهون في الصدارة بعد فيروس كورونا، قد يكون من الخطأ تسمية أي شخص في تجارة التجزئة بـ"الفائز "في الوقت الحالي ولكن هناك بعض السلاسل القليلة التي نجحت بشكل جيد نسبيًا في هذا الوقت الفوضوي، وستجمع أدلة حول ما سيستغرقه التقدم في التسوق بعد فترة طويلة من احتواء الفيروس.