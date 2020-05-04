 الخليج للخدمات البحرية ترفض عرض استحواذ من سي فوكس إنترناشيونال - بوابة الشروق
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الخليج للخدمات البحرية ترفض عرض استحواذ من سي فوكس إنترناشيونال

د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:46 ص

أعلنت شركة الخليج للخدمات البحرية ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، رفض مجلس إدارتها بالإجماع لعرض الاستحواذ المقدم من منافستها المسجلة في هولندا شركة سي فوكس إنترناشيونال للخدمات البحرية

يذكر أن شركة الخليج للخدمات البحرية تأسست في أبوظبي عام 1977 وأصبحت واحدة من أهم شركات الخدمات البحرية في الشرق الأوسط، وفي مارس 2014 تم تسجيل أسهمها في بورصة لندن للأوراق المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة الخليج للخدمات البحرية القول إن عرض سي فوكس "انتهازي تماما" ويقلل بشدة من قيمة شركة الخليج.

كان مجلس إدارة شركة الخليج قد راجع العرض المقدم من سي فوكس يوم 30 أبريل الماضي.

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