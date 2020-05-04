أيرلندا تقترب من تشكيل حكومة جديدة بموافقة الخضر على الدخول في مفاوضات

وافق حزب الخضر الأيرلندي على الدخول في محادثات رسمية مع الحزبين التقليديين الرئيسين في البلاد لتشكيل حكومة جديدة، ليتم بذلك الاقتراب من إدارة جديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات العامة.

وقال حزب الخضر في بيان أمس الأحد، إنه سيبدأ مفاوضات مع حزب فاين جايل الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، فيانا فايل، وأشار إلى وجود "تحديات ضخمة تواجه أي حكومة وسط أزمة كوفيد-19"، حسبما أفادت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "سيعمل الحزب مع (حزبي) فيانا فايل وفاين جايل لإبرام اتفاق يحترم تفويضنا بهدف تقديم ذلك الاتفاق إلى أعضاء حزب الخضر لإقراره ".

وتأتي تلك التحركات بعد انتخابات الثامن من فبراير التي لم تسفر نتائجها عن فائز واضح.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، قال يوم الجمعة إن تشكيل حكومة جديدة ربما يكون بعيدا بعض الشيء، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل أن يتم تشكيلها هذا الشهر.