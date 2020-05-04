الحرية المصري بالدقهلية يوزع 1500 كرتونة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجا

وزع حزب الحرية المصري بمحافظة الدقهلية، ١٥٠٠ كرتونة رمضان، وتم التوزيع على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من مناطق المحافظة.

وأكد الدكتور عبد العال عبد الرحمن الأمين العام للحزب بالدقهلية، أن ذلك يأتى فى اطار دور الحزب نحو المسئولية المجتمعية لدعم ومساندة الدولة المصرية خلال إجراءات الحد من التداعيات السلبية فيروس كورونا ورفع المعاناة على الفئات الأكثر فقرا والمتضررة من فيروس كورونا وذلك بناء على تعليمات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمحاسب احمد مهنى الأمين العام للحزب.

وقال عبد الرحمن، إن أمانات الحزب على مستوى محافظة الدقهلية بجميع احيائها ومدنها ومراكزها وقراها مستمرة فى دعم جهود الجهاز التنفيذى للمحافظة فى كل مايتعلق من إجراءات لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد موجها التحية لكوادر وشباب حزب الحرية المصرى على جهودهم الكبيرة فى هذا الصدد.