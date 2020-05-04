جدل كبير وتكهنات واسعة انتشرت عن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فبين تلقيه العلاج في حالة حرجة جراء عملية جراحية في القلب وعدم قدرته على الحركة إلى وفاته إكلينيكيا.

تنبأ العديد من السياسيين الكوريين والأمريكيين بحالة الزعيم الكوري الشمالي الصحية، بعد تغيبه عن الأنظار لفترة تجاوزت 3 أسابيع، لم يحضر فيها حتى المناسبات المهمة في بلاده، حتى ظهر، مؤخرا، في مدينة سون تشون قرب العاصمة بيونج يانج.

ظهور الزعيم الكوري بصحة جيدة خلال قصه شريط افتتاح مصنع للأسمدة برفقة كبار الشخصيّات، أخلف تكهنات العديد السياسيين على رأسهم الكوريين الشماليين المنشقين في كوريا الجنوبية، ليخرجوا، معتذرين عن المضاربة والتنبؤات الخاطئة بشأن الحالة الصحية لكيم جونج أون.

فاعتذر اثنان من السياسيين الكوريين الشماليين البارزين في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، رسميًا عن تكهناتهما السابقة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي، ففي بيان رسمي، بعد ظهور كيم المفاجئ في وسائل الإعلام الرسمية، اعتذر الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق والنائب المنتخب حديثًا في كوريا الجنوبية، ثاي يونج هو، عن تصريحاتهما السابقة التي أشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي لم يعد "قادرًا على الوقوف بمفرده أو السير بشكل صحيح".

وقال ثاي في بيانه: "لقد أدركت بعمق مدى التأثير الذي يمكن أن يكون لكل كلمة من كلماتي التي أدليت بها في الأيام القليلة الماضية، والتي عرضتني للانتقادات بعد ظهور كيم جونج أون، بغض النظر عن الأسباب، أعتذر لمواطني كوريا الجنوبية."

وتابع ثاي: "أعلم أن أحد الأسباب التي جعلت المواطنون الكوريون الجنوبيون يختاروني بصفتي مشرّع، هو التوقع والتحليل الدقيق فيما يتعلق بمشكلة كوريا الشمالية"، مستكملا: "أشعر بألم ومسؤولية ثقيلة بعد تعرضي للتوبيخ من مواطني كوريا الجنوبية، ولكن مع أخذ هذا الحادث كدرس، أتعهد بأن أشارك بحذر وتأكد في التصريحات والنشاط التشريعي بعد ذلك".

وكان الدبلوماسي الكوري الشمالي السابق، الذي حقق فوزًا تاريخيًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في كوريا الجنوبية، قال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الزعيم الشمالي يعاني من مشاكل صحية، وحث على اتباع نهج حذر لتقييم اختفاء كيم، مما أثار عاصفة من التكهنات الدولية بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي.

ومع ذلك، أوضح ثاي، حينها، أن كل الأنباء التي انتشرت كانت مجرد تكهنات، وأن الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم تأكيد وضع الزعيم الشمالي الحقيقي هم زوجته أو أخته أو مساعديه المقربين، مؤكدا أن العديد من التقارير لا "تستند في الواقع إلى الحقائق".

فيما أعرب السياسي الكوري الشمالي المنشق، جي سيونج هو، عن أسفه اليوم الاثنين، حول إدلاءه بتصريحات لوسائل الإعلام، يوم الجمعة الماضي، قال فيها إن هناك "احتمالاً بنسبة 99% بوفاة كيم جونج أون".

وكان السياسي المنشق البارز، الذي ظهر في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2018، قد نقل عن "مصدر داخل البلاد" أن الزعيم الكوري الشمالي "توفي في نهاية الأسبوع الماضي، ويبدو أنه سيتم الإعلان عن الخبر في نهاية هذا الأسبوع تقريبًا"، زاعما أن الصراع كان يختمر بين "عشيقات كيم جونج أون".

ولكن، بعد يوم واحد فقط من تصريحات جي سيونج، عاد الزعيم الكوري الشمالي للظهور على الصفحة الأولى من صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية التابعة للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، بعد أن حضر افتتاح مصنع للأسمدة.

وواجه السياسيين البارزين في كوريا الجنوبية ردة فعل قوية بشأن تصريحاتهما، حتى أن مشرعين من الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي الحاكم طالبوا بعدم السماح لهم بتولي مناصب في اللجان البرلمانية نتيجة لذلك.

فعبر يون كون يونج، سكرتير الرئيس السابق لشؤون الدولة، والنائب بالبرلمان الكوري الجنوبي، لإذاعة "إم بي سي" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، استنكاره لتصريحات السياسيين، قائلا إنه "من الصعب على المنشقين الوصول للمعلومات الاستخبارية، التي لا يستطيع الوصول إليها سوى عدد قليل من المقربين لكيم".

وتابع النائب الكوري الجنوبي أن "منح اثنين من السياسيين المنشقين إمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية سرية للغاية في كوريا الشمالية كان سيكون مثيرا للقلق، فمسائل مثل صحة كيم جونج أون ليست شيئًا يتناقش في الأسواق".

فيما أدان كيم بو جيوم، النائب والمشرع للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، السياسيين لعدم التزامهما بوعد أعضاء الجمعية الوطنية بالعمل من أجل "التوحيد السلمي للوطن الأم" و "إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية".

وطالب كيم بو جيوم، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، عدم السماح لهما بالانضمام إلى لجنتي الدفاع والاستخبارات الوطنيتين في الجمعية الوطنية، وطلب منهما عدم "مزج رغباتهما مع معلومات كاذبة".

كما أصدر المقر الوطني للحزب الديمقراطي العديد من البيانات التي أدانت السياسيين المنشقين، ووصفتهم بأنهم "يبحثون عن الاهتمام"، واتهمتهم بإثارة "البلبلة والتحريض" ونشر "أخبار مزيفة".