بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بنجاة «وائل» و«دنيا» من تحت يد «حامد» وأصدقائه بعدما تعدوا بالضرب عليهم لظنهم أنهم السبب في قتل «نهى»، ويريد «وائل» بعد ذلك أن يقوم بعمل محضر بالواقعة، ولكن «دنيا» ترفض وتطلب منه أن يذهبوا إلى المنزل، فيما يذهب «سليم» إلى شركته ويتذكر زوجته الحامل وأنه كان يريد أن يترك تجارة المخدرات ولكنها ماتت.

ويأمر «سليم» «مي» أن تذهب للحسابات وتطلب منهم صرف 6 أشهر مكافاءة لـ«نهى» وتعطيهم لوالدتها بنفسها، وفي نفس الوقت يستطيع «وفيق» تبرئة «صافي» من قضية تجارة المخدرات، بينما تتناقش «دنيا» و«وائل» حول إمكانية تورط «حامد» وأصدقائه في قتل «نهى»، فتطلب منه «دنيا» أن يتصل بـ«ياسين» ويخبره عما فكروا فيه، فيما يذهب «سليم» إلى والد «يحيى» ويخبره أن أبنه أدمن الـ«كوكايين» وأن «نهى» هي التي كانت تبيعه له، ويطلب منه أن يأمر «ياسين» و«دنيا» بالإبتعاد عن القضية.

ويذهب «ياسين» إلى «دنيا» ليخبرها بخروج «صافي»، كما يطلب منها أن تقابلها هي و«يحيى»، وتلتقي «دنيا» بـ«يحيى» وتتناقش معه وتحاول إقناعه بأن «سليم» هو السبب في كل شيء، وأن «حسن» لم يقتل «نهى» ولكنه يحاول أن يؤكد لها كلامه، بينما يذهب «وائل» إلى الشركة ويقابله «سليم» ويوبخه بشدة على عدم حضورهم إلى العمل، كما يخبره أنه سيتخذ إجراء ضد «دنيا» وسيطالبها بدفع الشرط الجزائي الذي في عقدها بسبب تغيبها عن العمل بدون إذن، وبعد ذلك يتفق «وائل» مع شخص غريب على شيء ما ويعطيه مبلغ مالي ضخم لإنجازه، فيما تتواجد «دنيا» بمكتب «ياسين» وتبلغها أحدى العاملات بأن سيارتها تحترق.

ولماذا يفعل «يحيى» ما يريده، فيما ينتقل «يحيى» للنيابة ليحتجز مع «حسن» ويدور بينهما نقاش حاد يتهم فيه «يحيى» «حسن» بقتل «نهى»، بينما تهدد «صافي» «سليم» أنه إذا لم يخرجها من قضية تجارة الـ«كوكايين» ستعترف عليه، ولكن «وفيق» يقول لها أنها لن تسطيع فعل شيء لأنها لا تملك دليل ضده.

وتذهب طليقة «ياسين» إلى «دنيا» تتطالبها بالإبتعاد عنه، وترد «دنيا» أنهم مشغولون بقضية «جسن» وتطردها من منزلها، وعند خروج جثمان «نهى» من المشرحة، يتفاجئ «وائل» و«دنيا» بحضور «سليم»، فتنفعل عليه «دنيا» وتطالبه بالإنصراف لأنه أتهم «نهى» بتجارة الـ«كوكايين» فيفعل ما تريد، وأثناء تشييع الجثمان تتذكر «دنيا» أول حفل عيد ميلاد أقامته لـ«نهى»، فيما يتعدى «حامد» وأصدقائه بالضرب على «وائل» و«دنيا» لظنهم أنهم السبب في قتل «نهى».

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.