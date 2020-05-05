ريفرز النيجيرية تفرض قيودا على حركة شركات النفط بسبب إجراءات كورونا

طالبت ولاية ريفرز النيجيرية الغنية بالنفط شركات إنتاج النفط بالحصول على تصاريح قبل الدخول إلى أراضي الولاية في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا في الولاية.

وقال سيمون نواكاودو المتحدث باسم حكومة الولاية في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن حاكم الولاية نسيوم ويكي أعلن اليوم الاثنين فرض "إغلاق كلي" على مدينة بورت هاركورت عاصمة الولاية وغيرها من المدن اعتبارا من 7 مايو الحالي وحتى إشعار آخر.

وقال ويكي إنه سيتم النظر في طلبات شركات النفط والغاز العاملة في الولاية للحصول تصريح بالدخول كل حالة على حدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه على شركات النفط والغاز العاملة في ولاية ريفرز تقديم بيانات تفصيلية إلى لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في الولاية حتى تحصل على تصريخ لدخول أي سيارات أو طائرات تحمل عمال الشركة المتجهين إلى حقول النفط خلال عملية تغيير العمال.