أثينا تدين قيام طائرات تركية بتهديد مروحية وزير الدفاع اليوناني أثناء تحليقها

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أدانت الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، قيام طائرات تركية بـ "عمل استفزازي" بعد اقترابها وتحرشها بمروحية هيليكوبتر تحمل وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس ورئيس أركان الجيش كونستانتينوس فلوروس، أثناء زيارتهما لجزيرة تابعة لبلادهما.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس - في تصريح أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن الحادثة وقعت أمس، واصفاً إياها بأنها مؤشر آخر على أن "تركيا غالباً تتجاوز حدود كلٍ من قواعد القانون الدولي وبالطبع قواعد حسن الجوار".

وأوضح مسؤولون يونانيون أن مقاتلات بلادهم صدت الطائرتين التركيتين.

وأشارت "إيه بي سي نيوز" إلى أن الطائرات التركية استمرت في التحليق فوق جزيرة "أوينوسيس" اليونانية خلال زيارة قام بها الوزير اليوناني ورئيس أركان الجيش.