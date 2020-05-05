حليف سابق لأردوغان يصف وضع الصحفيين في تركيا بأنه «عار»

وصف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان، وجود 91 صحفيا بالسجون وتصنيف تركيا بالمرتبة 154 من بين 180 دولة في حرية الصحافة بمثابة “عار كبير”.

ونشر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، سلسلة تغريدات

على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.

وقال باباجان إن حرية الصحافة أحد الأعمدة الأساسية وضمانات الديمقراطية، مؤكدا أن تقييد حرية الصحافة بشكل مباشر أو غير مباشر منافٍ لمبدأ الدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف باباجان أن السلطة الحاكمة تستخدم الصحافة لمواصلة نفوذها السياسي، قائلا: “لا يمكن الحديث عن الديمقراطية داخل بلد يفتقر للصحافة الحرة. جزء كبير من المؤسسات الصحفية داخل تركيا اليوم تحولت إلى أبواق للسلطة الحاكمة بفعل نفوذ السلطة الحاكمة، ويتم تقييد الأصوات الحرة عن طريق القضاء أو بالضغوط المختلفة”.

وتطرق باباجان إلى الصحفيين المعتقلين وترتيب البلاد في فئة الصحافة الحرة على الصعيد الدولي، حيث ذكر باباجان أن نحو 91 صحفيا يقبعون حاليا داخل السجون التركية بسبب أفكارهم وأخبارهم ويُحرمون من الكتابة.

وفي السياق ذاته وجه رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو كلمة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، قائلًا فيها: “أصحاب الأعمال المشبوهة ومن يتورطون في شبكات العلاقات القذرة ومن يخدعون المواطنين بالأكاذيب يخافون من الصحافة ومن الحقائق”.

وهنأ داود أوغلو، الذي انشق أيضا عن حزب العدالة والتنمية وأسس حزب المستقبل، الصحفيين بمناسبة حلول اليوم العالمي لحرية الصحفية.

وأوضح داود أوغلو في كلمته خلال مقطع فيديو نشره على تويتر، أن الصحافة تحولت إلى أداة لبروباجندا تدار من قبل نظام الرجل الأوحد، قائلًا: “اليوم، أبواب القنوات التليفزيونية والصحف الكبرى مغلقة في وجه المعارضة. أما الصحفيون المدربون والمخضرمون فقد باتوا عاطلين عن العمل. الصحف لا تجد من يقرأها، ولا أحد يشاهد قنوات التلفاز؛ الشعب بات يلجأ إلى مصادر أخرى للحصول على المعلومات وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي”.