محافظ الفيوم يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد محمد عوض حواس

أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واجب العزاء لأسرة الشهيد المهندس مجند "محمد عوض حواس"، والذي استشهد في الحادث الإرهابي الأخير بشمال سيناء، وذلك بمقر العائلة بمسقط رأسه في قرية الونايسة مركز إطسا.

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص التعازي والمواساة لوالد الشهيد ولأسرته، متمنيا من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.

وأصدر محافظ الفيوم اليوم قرارا بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الونايسة الإعدادية التابعة لمسقط رأس الشهيد بمركز إطسا، تخليدا لذكراه ووفاءً لما قدمه من بطولات وتضحيات في سبيل الوطن.