عزل 11 شخصا مخالطا لحالة مصابة بكورونا بمركز السنطة

نفذت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية إجراءات العزل المنزلي لـ 11 شخصًا من أسرة واحدة بقرية الجميزة بمركز السنطة بها مصاب بفيروس "كورونا"، وتم اخضاعهم للمتابعة الصحية لمدة 14 يومًا.

وقال بيان صادر من مديرية الصحة بالغربية اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" داخل قرية الجميزة لشخص يجمع الخردة.

ولفت إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى العزل بكفر الزيات، واتُّخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية برش وتعقيم منزل المصاب وجميع منازل المنطقة التي يقيم بها وعزل جميع أسرته.

وأشار المصدر إلى أنه تم توزيع الإرشادات الصحية المتبعة على الأسر المعزولة والتنبيه عليهم بعدم الخروج من منازلهم لمدة 14 يومًا والتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير احتياجاتهم ومتطالبتهم خلال فترة العزل.