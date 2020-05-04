هل يمكن للفلسفة أن تساعدنا في الحصول على الراحة النفسية؟

ينظر كثير من الناس إلى الفلسفة على أنها أمر صعب ومعقد، وأنها تطرح أسئلة عديدة عن الوجود والحياة وماهية الفن والجمال، وغيرها من الأشياء، ولكن هل فكرت من قبل أن الفلسفة قد تجيب على سؤال مهم بنسبة لكل إنسان، وهو كيف تحصل على الراحة النفسية في حياتك؟.

لقد كان للفلسفة دور هام في محاولة وضع إجابة لهذا السؤال وطريق يضيء للإنسان محاولاته في إيجاد راحته وكيفية العيش في الحياة بطريقة أفضل، في ظل صعوباتها ومشاكلها وأزماتها.

- فلسفة الرواقية والبحث عن راحة الذات

لقد كان للفلسفة الرواقية دور مهم في هذا المجال، بل خصصت الكثير من أفكارها بالبحث ووضع المفاهيم للإجابة على هذا السؤال، وهي إحدى الحركات الفلسفية التي ظهرت في الحقبة الهيلنستية، في آثينا باليونان، واستمرت مع فلاسفة وكتاب رومان فيما بعد.

ولجأ رواد هذا المذهب إلى الفلسفة لكي تكون مستقر راحتهم النفسية، فلم تكن الفلسفة بالنسبة لهم دراسة نظرية، بل كانت أكبر من ذلك، فنجد ماركوس أوريليوس الفلسفة في مذكراته بالدواء الذي يُطيّب الألم، ومن أهم مباديء هذا المذهب الفلسفي أن لا تربط سعادتك وسلامك النفسي بالعالم الخارجي الذي لا تملك من أمره شيء.

وفي تقرير نشرته صحفية الجارديان عن فلسفة الرواقية، ذكرت أن من آراء هذه الفلسفة أيضاً، أن الكثير، إن لم يكن كل تفكيرنا هو أيضا متروك لنا، ومن ثم، ليست الأحداث التي تزعجنا بل آراءنا بشأنها، وبشكل أكثر تحديدًا فإن حكمنا على الشيء هي سبب مشاعرنا السلبية وليس الشيء نفسه.

وأضاف التقرير أن هذا هو أحد المبادئ النفسية الأساسية للرواقية، وأنها أيضًا الفرضية الأساسية للعلاج السلوكي المعرفي الحديث (سي بي تي)، وهو الشكل الرائد للعلاج النفسي القائم على الأدلة، والمتخصصون في هذا المجال يصفون الرواقية بأنها الإلهام الفلسفي لنهجهم.

ويقول ماركوس أوريوس أحد رواد هذه الفلسفة في كتابه التأملات، يجب أن يسأل الإنسان نفسه: "ما الفضيلة التي أعطاني إياها الطبيعة للتعامل مع هذا الوضع؟ وهذا يقود بطبيعة الحال إلى السؤال كيف يتعامل الآخرون مع التحديات المماثلة؟"، حيث يركز الرواقيون على نقاط قوة الشخصية مثل الحكمة والصبر والانضباط الذاتي، مما يجعلهم أكثر مرونة في مواجهة الشدائد.

فهذه الفلسفة تحاول أن تجعل من هذه المفاهيم أداة لمحاربة التحديات التي تحدث في الحياة اليومية للإنسان، وكيفية تعامل الآخرين.

- الراحة النفسية ليست خارج نفسك

قال الطبيب النفسي سيث جي جيليهان، هو أستاذ مساعد في علم النفس بجامعة بنسلفينيا، في مقال له بعنوان "ما الذي يحقق راحة البال الخاصة بالإنسان"، في موقع "سيكولوجي توداي"، إن اعتقادنا الافتراضي بأن سعادتنا تعتمد على وضعنا، وربط مدى رفاهيتنا بجميع أنواع الأشياء الموجودة خارجنا مثل:

* الثروة المادية: سيارة، منزل، دخلك، ملابسك

* المكانة: الشهرة والإنجازات والمكانة الاجتماعية والمسمى الوظيفي

* أشخاص آخرين: آرائهم عنك، مدى اتفاقهم معك، كيف يعاملونك، مدى تقديرهم لك.

هذه الأشياء التي نربط سعادتنا بها هي السبب الأساسي في عدم الحصول على الراحة النفسية التي يسعى لها الإنسان في حياته، ولكن يجب أن تكون نفس الإنسان هي المحرك لشعوره بالراحة، وليس المحرك الخارجي.

وأضاف أن منظورنا الداخلي هو المحدد النهائي لشعورنا بالراحة النفسية، فمصدر سعادة الإنسان يكمن في داخله هو، وليس في مجريات الأحداث من خارجه.

وقال ماركوس أوريليوس في كتابه التأملات: "إذا رأيت أغصان شائكة على الطريق؟ اتركها، هذا كل ما تحتاجه، وليس عليك أن تسأل ولماذا صنعت مثل هذه الأشياء في العالم، هذا سؤال مضحك بالنسبة لعالم الطبيعة، تمامًا كما يضحك النجار أو صانع الأحذية إذا رآك تستاء من قصاصات خلفها عملهم على أرض ورشة العمل"، ويقصد ماركوس أن بدلاً من إهدار الطاقة في الأفكار السلبية، وبدلا من تبديد السلام النفسي في السخط على ما وقع وربما لا يملك الإنسان تغييره، من الحكمة أن تفعل ما تقدر عليه حقا، وهو التأقلم مع أي مما يجري.

- خطوات نحو الراحة النفسية

وقدم جيليهان بعض الخطوات التي يمكن أن يتتبعها الإنسان لكي يحاول الحصول على القليل من راحته النفسية، معتمداً في ذلك على مفاهيم الفلسفة الرواقية:

* كن صادقًا مع نفسك، إذا كنت ستجري تغييرات حقيقية، فأنت بحاجة إلى رؤية نفسك بوضوح، مع الوضع في الاعتبار أن المعاناة بشكل عام ليست شخصية بل جزء من التجربة الإنسانية.

*ركز على التحكم في عقلك وأفعالك، واترك جانباً الصراعات التي لا فائدة منها، مثل الانزعاج من الطقس، وركز بدلاً من ذلك على الأشياء التي يمكنك التحكم فيها.

* درب عقلك كل يوم، وأثناء العمل لإعادة تدريب النفس على الاستجابة بشكل مختلف لتحديات الحياة.

* الغضب ليس الحل، بل يعمل على استنزاف طاقتك الداخلية، ويصيبك بعدم الراحة والقلق، ولكن تجنب كل ما هو غير هام بالنسبة لك وما لا تستطيع تغييره هو الأفضل.